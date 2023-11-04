День народного единства, праздник Казанской иконы Божией Матери: Праздники и приметы 4 ноября Сегодня, 4 ноября 2023 года, в России отмечаются два больших праздника, связанных между собой, — государственный и церковный. Оба имеют глубокие исторические корни. Также в этот день можно поздравлять мужчин и добрым словом вспоминать изобретателя очень важного прибора. 3 ноября, 21:01 4 ноября в России отмечается День народного единства. Обложка © ТАСС / Александр Река

День народного единства

4 ноября в России широко отмечается большой праздник под названием День народного единства. Вот несколько фактов о нём: Это российский государственный праздник.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 4 ноября.

Является официальным нерабочим. Если выпадает на выходной, как в этом году, нерабочий день переносится.

Был учреждён в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета России.

Праздничные мероприятия проходят по всей стране.

Праздник приурочен к историческому событию: 4 ноября 1612 года (22 октября по старому стилю) народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Тем самым завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Фёдоровича.

В советские годы такого праздника не было. Отмечался другой — День Великой Октябрьской социалистической революции, который приходился на 7 ноября. В 1996 году его переименовали в День согласия и примирения. А в сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать праздничным днём 4 ноября и отмечать его как День народного единства. Инициативу поддержали. 7 ноября получило статус памятной даты. Теперь это День Октябрьской революции 1917 года.

День народного единства в России отмечается широко: по всей стране проводятся праздничные концерты. Руководство государства обращается к гражданам с поздравлениями. В этом году, поскольку государственный праздник выпадает на выходной, нерабочий день переносится на понедельник, 6 ноября, и в результате у россиян есть ноябрьские мини-каникулы.

Празднование Казанской иконы Божией Матери

На 4 ноября приходится празднование Казанской иконы Божией Матери. Фото © ТАСС / Егор Алеев

4 ноября в России отмечается православный праздник, посвящённый одной из самых почитаемых в нашей стране икон, — День Казанской иконы Божией Матери. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 21 июля и 4 ноября.

В эти дни в Казани проводятся многотысячные крестные ходы с "ватиканским" образом.

Такая традиция появилась в начале XXI века.

Считается, что Казанская икона Божией Матери не раз спасала Россию в тяжёлые времена.

На Казанской иконе Божией Матери изображена Пресвятая Богородица, которая держит Богомладенца Иисуса. Он обращён лицом к молящимся и правой рукой благословляет их. Согласно преданию, чудесное явление иконы жителям Казани совершилось 8 июля (21 июля по новому стилю) 1579 года. Незадолго до этого страшный пожар уничтожил большую часть города. Девочке Матроне после этого явилась во сне Богородица и повелела найти на пепелище икону, зарытую давно христианами. Место было указано точно. Мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, и та всё ему рассказала. Икону девочка действительно нашла в том месте. Вскоре святыня стала всенародной для русских православных христиан.

Подлинник находился в Казанском Богородицком монастыре до начала XX века. В 1904 году монастырь был разорён. Пойманные грабители рассказали, что икону порубили и сожгли, а её богатый оклад распродали. Остались списки иконы, то есть копии. Празднование Казанской иконы совершается также 4 ноября (22 октября по старому стилю) в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году. Дело в том, что в тот день ополчение Минина и князя Пожарского вступило в Китай-город с Московским списком этой иконы.

Приметы на 4 ноября

В народе праздник Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 4 ноября, назвали Казанской осенней. Незамужние девушки, мечтавшие поскорее встретить суженого, молились об этом перед иконой Богородицы. Также у святого образа было принято молиться о здравии детей и членов семьи, семейном благополучии и помощи в тяжёлые времена. Считалось, что в этот день нельзя ругаться или сквернословить. Также не приветствовался тяжёлый труд. Лучше провести время в кругу родных и близких. Не подходит 4 ноября для командировок и дальних путешествий. Согласно приметам, тот, кто отправится в путь, потом долго не сможет вернуться домой.

Погодные приметы 4 ноября

Дождь с утра — к скорому наступлению зимы.

Южный ветер — к снегу.

Утренний туман — к оттепели.

Ясный день — к похолоданию.

Всемирный день мужчин

4 ноября 2023 года отмечается Всемирный день мужчин. Фото © Shutterstock

4 ноября отмечается малоизвестный в России праздник — Всемирный день мужчин (World Men's Day). Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Учреждён в Австрии для чествования мужчин, вносящих значимый вклад в разные сферы.

Отмечается каждый год в первую субботу ноября.

В 2023 году выпадает на 4 ноября.

Всемирный день мужчин был учреждён в Вене по инициативе журналиста и писателя Джорджа Киндела в ноябре 2000 года. Его идею поддержали магистрат города, местное представительство ООН и ряд международных организаций. Интересно, что участие в этом принял первый президент СССР Михаил Горбачёв: он стал соучредителем мероприятия.

Изначально предполагалось, что каждый год в Вене будет проводиться вручение Всемирной мужской премии выдающимся деятелям разных сфер: политики, науки, бизнеса, культуры, искусства и так далее. Однако широкого международного внимания праздник не привлёк. На официальном уровне его отмечали в Австрии и Германии несколько лет, затем он стал неформальным. Теперь только упоминается в календаре в начале ноября, никаких мероприятий не проводится. Интересно, что есть ещё один подобный праздник — Международный мужской день (International Men's Day), и он приходится на 19 ноября. Этот праздник тоже неформальный.

День рождения кассового аппарата

4 ноября отмечается День рождения кассового аппарата. Фото © Shutterstock

На 4 ноября приходится необычный праздник — в России и других странах можно отметить День рождения кассового аппарата. Предлагаем узнать больше об этом событии: Это неформальный международный праздник.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 4 ноября.

Приурочен к дате получения первого патента на кассовый аппарат.

Каких-либо празднований не проводится.

По мере развития экономики и техники однажды торговцы осознали, что их труд можно значительно облегчить. Уровень технологий уже позволял создать машину, которая могла бы заменить старинный гроссбух, где вручную учитывались все продажи за день. К тому же была ещё одна проблема: хозяин магазина или заведения не всегда мог проверить, кладут его работники выручку в кассу или в свой карман.

Считается, что решение проблемы нашёл хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон, штат Огайо. Джеймс Ритти однажды отправился в Европу, а там забрёл в машинное отделение судна и обратил внимание на устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигателя. Ритти решил, что оно же может помочь фиксировать каждую покупку в баре или кафе. Уже дома Ритти с братом собрали простейший кассовый аппарат и получили на него патент. Случилось это 4 ноября 1879 года, и теперь данная дата считается днём рождения этого устройства. Интересно, что в первой модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Только потом появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки.

Именинники 4 ноября

4 ноября именины может отмечать российская актриса Елизавета Боярская. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 4 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Василий;

Владимир;

Вольдемар;

Герман;

Григорий;

Денис;

Захар;

Иван;

Ираклий;

Константин;

Максимилиан;

Николай;

Павел;

Серафим;

Теодор;

Фёдор;

Ян;

Анна;

Гликерия;

Елизавета. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев