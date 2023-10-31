Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь – 2023
В ноябре верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери и Михайлов день. Также начинается сорокадневный пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Листаем церковный календарь вместе с Life.ru.
В ноябре 2023 года отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери и начинается Рождественский пост. Фото © Freepik.com
Среди наиболее значимых ноябрьских церковных дат значится праздник Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 4 ноября. Он совпадает с Днём народного единства. Обе даты посвящены освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Тогда захватчиков изгнали силами народного ополчения. А Казанская икона была духовным символом этой победы: ведь именно ей молились православные в годину лихих испытаний.
В числе важнейших ноябрьских праздников и Михайлов день, отмечаемый 21 ноября. Полное название церковного праздника — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Согласно преданию, ещё задолго до сотворения Адама Бог создал небесное воинство ангелов, возглавить которое должен был Люцифер. Но его погубила гордыня: он пал и стал главным противником Бога — Сатаной. Тогда небесное воинство возглавил архангел Михаил, который одолел Люцифера в небесной битве.
Основные церковные праздники в ноябре 2023 года
Календарь православных праздников на ноябрь 2023 года. Инфографика © LIFE
4 ноября, суббота:
- Праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году).
5 ноября, воскресенье:
- День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти (Яков день).
6 ноября, понедельник:
- День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".
8 ноября, среда:
- День великомученика Дмитрия Солунского.
9 ноября, четверг:
- День преподобного Нестора-летописца.
10 ноября, пятница:
- День памяти мученицы Параскевы, наречённой Пятница. День памяти святителя Арсения, архиепископа Сербского.
20 ноября, понедельник:
- Праздник иконы Божией Матери "Взыграние младенца".
21 ноября, вторник:
- Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных: архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
22 ноября, среда:
- Праздник иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница".
23 ноября, четверг:
- Память святого мученика Ореста Тианского.
25 ноября, суббота:
- Православные чтят память патриарха Иоанна Милостивого (в народе — Иван Снежный).
26 ноября, воскресенье:
- День святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
27 ноября, понедельник:
- Память апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост (мясопуст).
28 ноября, вторник:
- День святых мучеников Гурия, Самона и Авива.
- Начало Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.
29 ноября, среда:
- Вспоминаем апостола и евангелиста Матфея.
30 ноября, четверг:
- День преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.
- День памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.
Православные посты в ноябре-2023
28 ноября 2023 года начинается сорокадневный пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Во время говения основу питания верующих должны составлять каши из различных видов круп, овощи, фрукты, бобовые и так далее. Мясо, яйца, молочные продукты и тем более алкоголь на весь период поста под строгим запретом.