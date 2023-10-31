Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь – 2023 В ноябре верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери и Михайлов день. Также начинается сорокадневный пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Листаем церковный календарь вместе с Life.ru. 31 октября, 17:00 В ноябре 2023 года отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери и начинается Рождественский пост. Фото © Freepik.com

Среди наиболее значимых ноябрьских церковных дат значится праздник Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 4 ноября. Он совпадает с Днём народного единства. Обе даты посвящены освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Тогда захватчиков изгнали силами народного ополчения. А Казанская икона была духовным символом этой победы: ведь именно ей молились православные в годину лихих испытаний.

В числе важнейших ноябрьских праздников и Михайлов день, отмечаемый 21 ноября. Полное название церковного праздника — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Согласно преданию, ещё задолго до сотворения Адама Бог создал небесное воинство ангелов, возглавить которое должен был Люцифер. Но его погубила гордыня: он пал и стал главным противником Бога — Сатаной. Тогда небесное воинство возглавил архангел Михаил, который одолел Люцифера в небесной битве.

Основные церковные праздники в ноябре 2023 года

Календарь православных праздников на ноябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

4 ноября, суббота: Праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году). 5 ноября, воскресенье: День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти (Яков день). 6 ноября, понедельник: День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". 8 ноября, среда: День великомученика Дмитрия Солунского. 9 ноября, четверг: День преподобного Нестора-летописца. 10 ноября, пятница: День памяти мученицы Параскевы, наречённой Пятница. День памяти святителя Арсения, архиепископа Сербского. 20 ноября, понедельник: Праздник иконы Божией Матери "Взыграние младенца". 21 ноября, вторник: Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных: архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 22 ноября, среда: Праздник иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница". 23 ноября, четверг: Память святого мученика Ореста Тианского. 25 ноября, суббота: Православные чтят память патриарха Иоанна Милостивого (в народе — Иван Снежный). 26 ноября, воскресенье: День святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 27 ноября, понедельник: Память апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост (мясопуст). 28 ноября, вторник: День святых мучеников Гурия, Самона и Авива.

Начало Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года. 29 ноября, среда: Вспоминаем апостола и евангелиста Матфея. 30 ноября, четверг: День преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.

День памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

Православные посты в ноябре-2023

28 ноября 2023 года начинается сорокадневный пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Во время говения основу питания верующих должны составлять каши из различных видов круп, овощи, фрукты, бобовые и так далее. Мясо, яйца, молочные продукты и тем более алкоголь на весь период поста под строгим запретом.