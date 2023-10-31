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Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь – 2023

В ноябре верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери и Михайлов день. Также начинается сорокадневный пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Листаем церковный календарь вместе с Life.ru.

31 октября, 17:00
<p>В ноябре 2023 года отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери и начинается Рождественский пост. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/woman-praying-in-church-for-religious-pilgrimage_40480091.htm#query=women%20Eastern%20Orthodox%20Church&position=6&from_view=search&track=ais" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Freepik.com </a></p>

В ноябре 2023 года отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери и начинается Рождественский пост. Фото © Freepik.com

Среди наиболее значимых ноябрьских церковных дат значится праздник Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 4 ноября. Он совпадает с Днём народного единства. Обе даты посвящены освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Тогда захватчиков изгнали силами народного ополчения. А Казанская икона была духовным символом этой победы: ведь именно ей молились православные в годину лихих испытаний.

В числе важнейших ноябрьских праздников и Михайлов день, отмечаемый 21 ноября. Полное название церковного праздника — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Согласно преданию, ещё задолго до сотворения Адама Бог создал небесное воинство ангелов, возглавить которое должен был Люцифер. Но его погубила гордыня: он пал и стал главным противником Бога — Сатаной. Тогда небесное воинство возглавил архангел Михаил, который одолел Люцифера в небесной битве.

Основные церковные праздники в ноябре 2023 года

Календарь православных праздников на ноябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Календарь православных праздников на ноябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

4 ноября, суббота:

  • Праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году).

5 ноября, воскресенье:

  • День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти (Яков день).

6 ноября, понедельник:

  • День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

8 ноября, среда:

  • День великомученика Дмитрия Солунского.

9 ноября, четверг:

  • День преподобного Нестора-летописца.

10 ноября, пятница:

  • День памяти мученицы Параскевы, наречённой Пятница. День памяти святителя Арсения, архиепископа Сербского.

20 ноября, понедельник:

  • Праздник иконы Божией Матери "Взыграние младенца".

21 ноября, вторник:

  • Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных: архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

22 ноября, среда:

  • Праздник иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница".

23 ноября, четверг:

  • Память святого мученика Ореста Тианского.

25 ноября, суббота:

  • Православные чтят память патриарха Иоанна Милостивого (в народе — Иван Снежный).

26 ноября, воскресенье:

  • День святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

27 ноября, понедельник:

  • Память апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост (мясопуст).

28 ноября, вторник:

  • День святых мучеников Гурия, Самона и Авива.
  • Начало Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.

29 ноября, среда:

  • Вспоминаем апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября, четверг:

  • День преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.
  • День памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

Православные посты в ноябре-2023

Священник объяснил, что можно и нельзя делать в Рождественский пост

Священник объяснил, что можно и нельзя делать в Рождественский пост

28 ноября 2023 года начинается сорокадневный пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Во время говения основу питания верующих должны составлять каши из различных видов круп, овощи, фрукты, бобовые и так далее. Мясо, яйца, молочные продукты и тем более алкоголь на весь период поста под строгим запретом.

Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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