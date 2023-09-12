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12 сентября, 10:33

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в квартиру в Санкт-Петербурге

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на днях переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) СПбГУ.

"Когда мне предложили эту работу, я сказала: хорошо, я перееду в Санкт-Петербург и я очень благодарна Санкт-Петербургскому государственному университету за их поддержку. Так что я здесь, в России, только переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге", цитирует её РИА "Новости".

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях

Ранее Лайф писал, что Карин Кнайсль уехала из Австрии весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. Лето 2023 года политик провела в рязанской деревне. Также она призналась, что мечтает о жизни в России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова
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