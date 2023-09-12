Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в квартиру в Санкт-Петербурге

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на днях переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге, где она начала работу в Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) СПбГУ.

"Когда мне предложили эту работу, я сказала: хорошо, я перееду в Санкт-Петербург и я очень благодарна Санкт-Петербургскому государственному университету за их поддержку. Так что я здесь, в России, только переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге", — цитирует её РИА "Новости".