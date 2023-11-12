Лавров: ЕС не скрывает намерений вытолкнуть Россию из Центральной Азии
Евросоюз не скрывает намерений вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, предупредив, что планам европейских лидеров в конечном итоге не суждено сбыться — все их попытки тщетны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает намерений вытолкнуть Россию из Центральной Азии. Видео © t.me / ЗАРУБИН
"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнёры, наши союзники это прекрасно знают", — сказал дипломат в программе "Москва. Кремль. Путин".
Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировал выпады западного агентства Bloomberg после визита французского лидера Эмманюэля Макрона в Казахстан, в материале которого республику назвали "задним двором" президента России Владимира Путина. Лавров подчеркнул, что европейские представители позволяют себе делать достаточно хамские заявления.
"Макрон во время визита в Казахстан публично сказал, что рад, что эта страна никогда не будет ничьим вассалом. Тоже достаточно нагло для дипломатического языка", — подчеркнул министр.
Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон посетил казахскую столицу с рабочим визитом. В Астане у него прошли переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. В Кремле на это отметили, что страна вправе выстраивать партнёрские отношения с любым государством, а также подчеркнули, что это никак не преуменьшает связи с Россией. При этом Дмитрий Песков заявил, что Путин не обсуждал с Токаевым отношения Франции и Казахстана. Вместе с тем он добавил, что главный мотив Макрона в сближении с республикой заключается в том, чтобы вытеснить Россию из этого региона.
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