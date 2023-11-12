Лавров: ЕС не скрывает намерений вытолкнуть Россию из Центральной Азии

Евросоюз не скрывает намерений вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, предупредив, что планам европейских лидеров в конечном итоге не суждено сбыться — все их попытки тщетны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает намерений вытолкнуть Россию из Центральной Азии. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнёры, наши союзники это прекрасно знают", — сказал дипломат в программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировал выпады западного агентства Bloomberg после визита французского лидера Эмманюэля Макрона в Казахстан, в материале которого республику назвали "задним двором" президента России Владимира Путина. Лавров подчеркнул, что европейские представители позволяют себе делать достаточно хамские заявления.