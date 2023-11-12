В Кремле раскрыли главный мотив Макрона в сближении с Казахстаном

Коллективный Запад пытается "дружить" с рядом государств не ради себя, а для вытеснения России из этого региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя причины поездки французского лидера Эмманюэля Макрона в Казахстан.

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"У Коллективного Запада есть свои акценты. Они, как правило, дружат не ради себя. Они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы, мы знаем эту политику, мы к ней привыкли. Ну и также научились выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", — отметил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой выложил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Он объяснил, что Россия старается взращивать отношения на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Песков назвал Казахстан стратегическим союзником Москвы и заметил, что РФ ими дорожит.