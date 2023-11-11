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11 ноября, 10:17

Макрон наметил визит ко второму южному союзнику России

Жапаров провёл переговоры с Макроном в Париже и пригласил его в Киргизию

<p>Садыр Жапаров провёл переговоры с Макроном. Фото ©<a href="https://president.kg/news/all/24761" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> president.kg</a></p>

Садыр Жапаров провёл переговоры с Макроном. Фото © president.kg

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом рассказала пресс-служба киргизского лидера.

Главы государств условились развивать двусторонние отношения, в том числе в сфере транспорта, торговли и экономики. Также обсуждалось партнёрство в энергетике, в частности Макрон отметил желание французских концернов Électricité de France (EDF) и Total Energies работать на киргизском рынке, открыв в стране филиалы. Жапаров в свою очередь пригласил коллегу в Киргизию.

"Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Париж провёл переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и пригласил его посетить с визитом республику. Приглашение с благодарностью принято", уточнили в пресс-службе президента.

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Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании единой региональной системы ПВО с Россией. Согласно документу, Москва и Бишкек создают объединённую региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ.

Татьяна Миссуми
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