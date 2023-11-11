Макрон наметил визит ко второму южному союзнику России

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом рассказала пресс-служба киргизского лидера.

Главы государств условились развивать двусторонние отношения, в том числе в сфере транспорта, торговли и экономики. Также обсуждалось партнёрство в энергетике, в частности Макрон отметил желание французских концернов Électricité de France (EDF) и Total Energies работать на киргизском рынке, открыв в стране филиалы. Жапаров в свою очередь пригласил коллегу в Киргизию.

"Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Париж провёл переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и пригласил его посетить с визитом республику. Приглашение с благодарностью принято", — уточнили в пресс-службе президента.