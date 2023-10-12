Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании единой региональной системы ПВО с Россией. Как сообщили в пресс-службе главы государства, это произошло во время визита его российского коллеги в Бишкек.

Ранее соглашение в трёх чтениях одобрил парламент страны. Согласно документу, Москва и Бишкек создают объединённую региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ. К слову, для этого страна предоставит участок в пять гектаров у российской авиабазы в Канте.