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12 октября, 12:55

Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании единой региональной системы ПВО с Россией. Как сообщили в пресс-службе главы государства, это произошло во время визита его российского коллеги в Бишкек.

Ранее соглашение в трёх чтениях одобрил парламент страны. Согласно документу, Москва и Бишкек создают объединённую региональную систему ПВО, которая станет составной частью объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ. К слову, для этого страна предоставит участок в пять гектаров у российской авиабазы в Канте.

Путин сообщил, что российские военные с честью несут службу в Киргизии

Путин сообщил, что российские военные с честью несут службу в Киргизии

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Киргизию, где встретился со своим коллегой Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча". Он отметил, что страны активно переходят к торговле нацвалютами, а доля рубля в сделках уже достигла 83%.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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