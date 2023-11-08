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Кто и почему разыгрывает в Казахстане националистическую карту перед визитом Путина

Что изменит визит президента Путина в Казахстан и почему накануне его приезда местные СМИ провоцируют чиновников Астаны.

7 ноября, 22:40
<p>Кто и почему разыгрывает в Казахстане националистическую карту перед визитом Путина. Обложка © Getty Images / Jens Büttner / Picture alliance</p>

Кто и почему разыгрывает в Казахстане националистическую карту перед визитом Путина. Обложка © Getty Images / Jens Büttner / Picture alliance

Лидер России Владимир Путин планирует посетить Казахстан 9 ноября и провести переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Также президенты примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в формате ВКС и подпишут ряд важных совместных документов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Казахстан не связан с международными контактами республики. "Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами", — отметил он, добавив, что это "абсолютно самостоятельное измерение".

Официальный визит в Казахстан очень важен с точки зрения развития дальнейшего комплекса отношений. Президенты примут участие в пленарном форуме, их отношения многогранны, — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево). Фото © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево). Фото © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президенты будут решать вопросы глобального масштаба, — считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. То есть речь идёт об участии Казахстана в ОДКБ, работе в ШОС, ситуации на фронте на Украине и, конечно, об участии в саммите "Один пояс — один путь" в Пекине.

По его словам, наверняка произойдёт и обмен мнениями по поводу попыток Запада оторвать страны Центральной Азии от участия в совместных с Россией проектах.

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Стоит напомнить и о попытках вмешательства в международные контакты ангажированных НКО и националистов. Накануне премьер-министра республики Серика Жумангарина спросили про возможные беспорядки в связи с приездом главы России после публикации Bloomberg, в которой страна называется "задним двором Путина". Напомним, речь шла о визите главы Франции Эмманюэля Макрона, который посетил Астану ранее.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи. Фото © ТАСС / AP

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи. Фото © ТАСС / AP

Этот вопрос со стороны националистов отражает парадоксальную ситуацию во внутренней политике Казахстана. Власти терпимо относятся к проявлениям антироссийского экстремизма, потому что исходят из того, что прозападные националисты — достаточно маргинальная прослойка, активность которой можно подавить силовым путём. В то же время патриотическая активность русскоязычного населения большей части Казахстана не просто умаляется, но и блокируется. Выступления в поддержку России и СВО запрещены. Из-за чего неподконтрольной государству действующей силой остаются националисты, — сказал Лайфу глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Мендкович уверен, что, если бы в Казахстане был реальный плюрализм мнений, при визите Путина можно было бы ожидать демонстраций в поддержку России и записи в добровольцы для освободительной борьбы на Украине. Но поскольку власти исключают такой сценарий, то в прессе мы видим лишь подобные настроения.

При этом власти Казахстана уже не раз могли убедиться в противоречиях, которые накопились в Европе по вопросу украинского конфликта. Так, в ходе саммита Организации тюркских государств в Астане один из приглашённых лидеров — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — заявил, что "Россия не развалится под грузом экономических санкций Запада, а стратегия лидеров ЕС потерпела полный провал".

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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