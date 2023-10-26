Следующий - Казахстан: Почему Армения может отказаться от военной базы России Руководство Армении взяло курс на разрыв союзнических отношений. Вывод военной базы России из республики и выход из ОДКБ обернутся проблемами в будущем. Вместе с Ереваном ещё одна страна рассматривает возможность покинуть организацию. 25 октября, 22:42 7851 7851 Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В Казахстан пришло НАТО

Ряд новостных изданий сообщили, что в Алма-Ате открылся Центр миротворческих операций НАТО. Новость прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Кремль ожидает дополнительной информации от Минобороны республики по этому поводу. Сразу после этого Минобороны Казахстана опровергло сообщения об открытии центра НАТО. Там заявили, что на самом деле открылся конференц-зал центра миротворческих операций министерства.

— Фактически центр работает под контролем американской организации The Peace Operations Training Institute, которая финансируется из бюджета стран НАТО, личный состав которого состоит из американских военных, — напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Так под флагом псевдоказахских организаций Запад разворачивает свое военное присутствие в республике, которое действуют в интересах армии США.

Эксперт объясняет, что юридически Казахстан не признаёт, что объект является американской креатурой. Но по факту, это так – в учреждении с казахскими военными работают американцы на деньги стран НАТО. Подобная политика отрицания характерна также для биолаборатории в Алма-Ате, которую Астана также представляет как местное учреждение Минздрава, но объект финансируется из бюджета Пентагона и там работают военнослужащие армии США – офицеры биологических войск.

Безусловно, Казахстан — независимое государство и принимает решение о развитии самостоятельно, но вот членство в ОДКБ и закупка вооружения и обучение офицеров в стране центром НАТО немного не сочетаются. Почему Казахстан в будущем может пойти по дороге Армении, которая уже не раз озвучивала цели выйти из совместных с Россией организаций.

Как Пашинян ведет Армению к отказу военной базы РФ и выходу из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике, пишет Wall Street Journal. В свежем интервью он сказал, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Россия "не смогла выполнить свои союзнические обязательства", продолжая тональность своих прежних заявлений. По его словам, недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать. Десятки тысяч армян уже покинули Арцах. Армения не смогла защитить своих людей. В свою очередь Ереван винит во всём Россию. По логике премьер-министра Никола Пашиняна, в конфликт, который разгорелся в Карабахе, должны были вмешаться российские военнослужащие. Они как раз вмешались и спасли многих армян, приняв на миротворческой базе, но Еревану этого было мало, они рассчитывали на всю мощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Когда премьер-министр Армении обвиняет ОДКБ и Россию в том, что его страну бросили, он занимается подменой понятий. Во-первых, Армения сама не признала суверенитет Нагорно-Карабахской Республики. Во-вторых, Ереван не просто не признал независимость Арцаха, он не включил территорию государственного образования в свой состав.

Военнослужащий российского миротворческого контингента обеспечивает безопасный проезд в Лачинском коридоре, Шушинский район, Азербайджан. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

— В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам–участникам в целях устранения возникшей угрозы, — гласит устав ОДКБ.

Проще говоря, если бы территориальной целостности Армении существовала угроза, то совместные силы ОДКБ были бы переброшены в Армению и они бы отстаивали независимость государства. Однако азербайджанские войска не заходили на территорию Армении, а действовали в общепризнанных границах своего государства.

Пытаясь переложить вину на Россию как важнейшего члена ОДКБ, Никол Пашинян не стеснялся в высказываниях.

— Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность народу Армении иметь независимое государство, — заявил армянский лидер.

Пашинян почти прямым текстом говорит, что Армению предали. Кроме того, его народ хотят лишить государства. На этом премьер-министр не остановился. Он сообщил, что армяно-российских отношений и членства в ОДКБ недостаточно для обеспечения безопасности.

— Организация эта создавалась в других исторических условиях и свою функцию в тех условиях выполнила. Она сейчас является важной коммуникационной площадкой, которая позволяет поддерживать взаимодействие по линии соответствующих ведомств, — считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © ТАСС / AP / Tigran Mehrabyan

Фактически премьер-министр Армении заявил, что делает поворот на Запад и теперь помощи будет искать там. Только он забывает, что США за океаном, Франция тоже далеко, а вот Россия близко и может всё-таки помочь, если Азербайджан решится осуществить планы по Зангезурскому коридору. Хотя, в Баку уже заявили, что тоннель будет построен через Иранскую территорию. В случае выхода Армении из ОДКБ она одна остаётся против Азербайджана и Турции. Так Никол Пашинян приводит свою страну к гибели.

— На этот год такой сценарий маловероятен для любой страны, потому в каждом из случаев система безопасности выстроена на основе ОДКБ. Ни одна страна, кроме России и Белоруссии, не может обеспечить свою безопасность самостоятельно. Соответственно, есть зависимость от организации. В случае если Пашинян пойдёт на выход, то это можно рассматривать как национальное предательство, — отмечает востоковед Никита Мендкович.

Кстати, обвинять ОДКБ в несостоятельности Пашинян не может. Стоит напомнить, что, когда в январе 2022 года в Казахстане возникли протесты, президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ и помощь пришла. Страну удалось сохранить, но благодарность не заставила себя долго ждать.

Почему Казахстан идет проторенной дорогой Армении

Из ОДКБ уже выходила одна из республик. Тот же Азербайджан в 1999 году покинул организацию. Союзник нашёлся быстро, хотя можно говорить, что он и не пропадал. Турция подставила плечо. Формулу взаимоотношений вывел экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев: "Один народ — два государства". Анкара поддерживала Азербайджан как могла. Поддержала и по действиям в Нагорном Карабахе. Влияние Турции в Закавказье сильно, но также оно распространяется на Среднюю Азию.

Например, Казахстан тоже любит заигрывать с Турцией. Формулу Алиева переиначил Реджеп Тайип Эрдоган: "Две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры".

Президент Турции забыл сказать, что связывает с Казахстаном его страну и военное сотрудничество. Например, боевые разведывательные машины Otokar Cobra, а также ожидаемая поставка БПЛА Anka‐S. Нельзя не напомнить об учениях в Турции, в которых участвуют казахстанские военные. Ко всему этому можно и про обучение офицеров из Казахстана в Турции вспомнить.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа). Фото © Getty Images / Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency

Кстати, 25 февраля 2022 года в Казахстане начали собирать подписи под петицией, призывающей руководство страны выйти из ОДКБ и ЕАЭС. Поддержало её почти 70 тысяч граждан. Власти не отреагировали, а вот местные СМИ массово начали писать, что она появилась. Мало того, сейчас на казахских порталах появляется информация, что Армения и Казахстан обсуждают вопрос выхода из ОДКБ. На официальном уровне Казахстан это опровергает. Но эксперты не исключают такую возможность.

— В Казахстане несколько российских военных баз, включая Байконур. В геополитическом плане там ситуация непростая, потому что на Востоке находится Китай. Между нами есть проблемы, связанные с позицией по Украине. Всё зависит от результатов конфликта на Украине, на каких условиях будет закончена СВО, — считает Андрей Суздальцев. — Если у них откроется окно возможностей, то Казахстан сможет покинуть организацию, пока же республика зависит экономически от России.

Авторы Даниил Черных