Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 11:46

Лавров начал встречу с министрами арабских стран по Газе

Захарова: В Москве началась встреча глав МИД РФ, стран ЛАГ и ОИС по сектору Газа

<p>В Москве проходит встреча глав МИД РФ, стран ЛАГ и ОИС по ситуации в секторе Газа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6609" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

В Москве проходит встреча глав МИД РФ, стран ЛАГ и ОИС по ситуации в секторе Газа. Обложка © Telegram / Мария Захарова

В Москве началась встреча министров иностранных дел по ситуации вокруг сектора Газа. В ней, помимо Сергея Лаврова, участвуют главы МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибыли в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", — написала она в телеграм-канале.

По данным ТАСС, в Москву прибыли министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генеральный секретарь ОИС. В ходе встречи Лавров отметил, что РФ против терроризма в любых проявлениях, однако бороться с ним необходимо без нарушения норм международного гуманитарного права.

"Бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречие, а если говорить прямо — не нарушают самым грубым образом нормы международного гуманитарного права", — подчеркнул глава МИД РФ.

МИД Катара: Переговоры Израиля и ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую

МИД Катара: Переговоры Израиля и ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Никита Осипов
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров