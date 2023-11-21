Лавров начал встречу с министрами арабских стран по Газе

В Москве началась встреча министров иностранных дел по ситуации вокруг сектора Газа. В ней, помимо Сергея Лаврова, участвуют главы МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибыли в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", — написала она в телеграм-канале.

По данным ТАСС, в Москву прибыли министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генеральный секретарь ОИС. В ходе встречи Лавров отметил, что РФ против терроризма в любых проявлениях, однако бороться с ним необходимо без нарушения норм международного гуманитарного права.