Лавров начал встречу с министрами арабских стран по Газе
Захарова: В Москве началась встреча глав МИД РФ, стран ЛАГ и ОИС по сектору Газа
В Москве проходит встреча глав МИД РФ, стран ЛАГ и ОИС по ситуации в секторе Газа. Обложка © Telegram / Мария Захарова
В Москве началась встреча министров иностранных дел по ситуации вокруг сектора Газа. В ней, помимо Сергея Лаврова, участвуют главы МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибыли в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", — написала она в телеграм-канале.
По данным ТАСС, в Москву прибыли министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генеральный секретарь ОИС. В ходе встречи Лавров отметил, что РФ против терроризма в любых проявлениях, однако бороться с ним необходимо без нарушения норм международного гуманитарного права.
"Бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречие, а если говорить прямо — не нарушают самым грубым образом нормы международного гуманитарного права", — подчеркнул глава МИД РФ.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.