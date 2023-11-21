МИД Катара: Переговоры Израиля и ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую

Переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

Перемирие не станет продолжительным, сообщают СМИ. Так, по данным американской газеты The Washington Post, речь идёт о пятидневной паузе в боях в обмен на освобождение заложников. В свою очередь израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщает о четырёхдневном перемирии, в рамках которого будут освобождены 50 заложников: дети, их матери и, вероятно, пожилые женщины. Сейчас ХАМАС ждёт от Израиля ответа для согласования сделки по гуманитарному перемирию, сообщили в телеграм-канале движения.