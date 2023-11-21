МИД Катара: Переговоры Израиля и ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую
Переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.
"Переговоры <...> вышли на финишную прямую, но мы не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договорённости", — сказал аль-Ансари.
Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближающемся перемирии с Израилем. Он рассказал, что движение передало эту информацию Катару и другим посредникам.
Перемирие не станет продолжительным, сообщают СМИ. Так, по данным американской газеты The Washington Post, речь идёт о пятидневной паузе в боях в обмен на освобождение заложников. В свою очередь израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщает о четырёхдневном перемирии, в рамках которого будут освобождены 50 заложников: дети, их матери и, вероятно, пожилые женщины. Сейчас ХАМАС ждёт от Израиля ответа для согласования сделки по гуманитарному перемирию, сообщили в телеграм-канале движения.
Ожесточённое противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС началось 7 октября после того, как территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв идёт на тысячи.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI