В США раскрыли судьбу десятков заложников, удерживаемых ХАМАС

Переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов по вызволению пленников в скором времени могут принести результаты. Об этом сообщили авторы американской газеты Washington Post.

По данным источников издания, в случае согласования сделки палестинская группировка отпустит на свободу часть удерживаемых заложников. Взамен ЦАХАЛ возьмёт краткосрочную паузу, приостановив боевые действия в Газе.

"[Стороны] близки к заключению соглашения, в рамках которого будут освобождены десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников, в обмен на пятидневную паузу в боях", — подчеркнули в WP, добавив, что пленники могут выйти на свободу уже в ближайшие дни.