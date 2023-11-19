В США раскрыли судьбу десятков заложников, удерживаемых ХАМАС
WP: Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению пленных в обмен на перемирие
Переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов по вызволению пленников в скором времени могут принести результаты. Об этом сообщили авторы американской газеты Washington Post.
По данным источников издания, в случае согласования сделки палестинская группировка отпустит на свободу часть удерживаемых заложников. Взамен ЦАХАЛ возьмёт краткосрочную паузу, приостановив боевые действия в Газе.
"[Стороны] близки к заключению соглашения, в рамках которого будут освобождены десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников, в обмен на пятидневную паузу в боях", — подчеркнули в WP, добавив, что пленники могут выйти на свободу уже в ближайшие дни.
А тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг заявления СМИ о каких-либо договорённостях с ХАМАС по заложникам. Политик назвал эту информацию "слухами", выступая на пресс-конференции 18 ноября.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN