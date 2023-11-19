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19 ноября, 02:24

В США раскрыли судьбу десятков заложников, удерживаемых ХАМАС

WP: Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению пленных в обмен на перемирие

Переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов по вызволению пленников в скором времени могут принести результаты. Об этом сообщили авторы американской газеты Washington Post.

По данным источников издания, в случае согласования сделки палестинская группировка отпустит на свободу часть удерживаемых заложников. Взамен ЦАХАЛ возьмёт краткосрочную паузу, приостановив боевые действия в Газе.

"[Стороны] близки к заключению соглашения, в рамках которого будут освобождены десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников, в обмен на пятидневную паузу в боях", — подчеркнули в WP, добавив, что пленники могут выйти на свободу уже в ближайшие дни.

ХАМАС: Связь с группами, ответственными за охрану заложников, потеряна

ХАМАС: Связь с группами, ответственными за охрану заложников, потеряна

А тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг заявления СМИ о каких-либо договорённостях с ХАМАС по заложникам. Политик назвал эту информацию "слухами", выступая на пресс-конференции 18 ноября.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Илья Пушкарев
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