ХАМАС: Связь с группами, ответственными за охрану заложников, потеряна
Палестинское движение ХАМАС сообщило о потере связи с группами, которые отвечают за сохранность жизни заложников. Об этом информирует телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.
"ХАМАС потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников", — сказано в сообщении.
По информации телеканала, судьба заложников в настоящее время остаётся неизвестной. Причины потери связи ХАМАС с ответственными за сохранность пленных группировками тоже не указаны.
Ранее появилась информация о том, что ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Другие детали, в частности с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны. До этого ХАМАС заявило, что готово освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня. Также представители палестинского движения требуют от израильской стороны отдать 200 палестинских детей и 75 женщин.
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