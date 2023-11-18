ХАМАС: Связь с группами, ответственными за охрану заложников, потеряна

По информации телеканала, судьба заложников в настоящее время остаётся неизвестной. Причины потери связи ХАМАС с ответственными за сохранность пленных группировками тоже не указаны.

Ранее появилась информация о том, что ХАМАС и командование израильской армии ЦАХАЛ согласились на введение перемирия в секторе Газа сроком на три дня. Другие детали, в частности с какого момента перемирие вступит в силу, пока не известны. До этого ХАМАС заявило, что готово освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня. Также представители палестинского движения требуют от израильской стороны отдать 200 палестинских детей и 75 женщин.