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13 ноября, 21:05

В ХАМАС заявили, что готовы освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня

<p>Палестинские боевики захватывают в плен мирных израильтян. Обложка © AP / TASS / Hatem Ali</p>

Палестинские боевики захватывают в плен мирных израильтян. Обложка © AP / TASS / Hatem Ali

ХАМАС освободит сто заложников из предоставленного Израилем списка при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения половины из них. Об этом заявил представитель члена политбюро движения Халиля аль-Хайи.

На прошедшей неделе при помощи катарских посредников шли переговоры по освобождению находящихся в заложниках у ХАМАС израильских женщин и детей. Боевики требуют в ответ освободить 200 палестинских детей и 75 женщин. Израиль, однако, пока не определился с решением по этому вопросу.

Израильские военные сфотографировались в захваченном парламенте Газы

Израильские военные сфотографировались в захваченном парламенте Газы

"Оккупация представила список из 100 имен заложников, мы ответили посредникам, что знаем [местонахождение] только 50 из них и нам нужен [режим] прекращения огня, чтобы мы могли найти остальных, удерживаемых разными группировками", — сказал аль-Хайи, чьи слова приводятся в телеграм-канале ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль договорился с ХАМАС обменять палестинских женщин и детей на 100 израильских заложников. Однако позже движение заявило, что еврейское государство препятствует освобождению пленных. Окончательная формула сделки пока так и не выработана.

Лариса Сафронова
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