В ХАМАС заявили, что готовы освободить 100 заложников в обмен на прекращение огня

ХАМАС освободит сто заложников из предоставленного Израилем списка при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения половины из них. Об этом заявил представитель члена политбюро движения Халиля аль-Хайи.

На прошедшей неделе при помощи катарских посредников шли переговоры по освобождению находящихся в заложниках у ХАМАС израильских женщин и детей. Боевики требуют в ответ освободить 200 палестинских детей и 75 женщин. Израиль, однако, пока не определился с решением по этому вопросу.

"Оккупация представила список из 100 имен заложников, мы ответили посредникам, что знаем [местонахождение] только 50 из них и нам нужен [режим] прекращения огня, чтобы мы могли найти остальных, удерживаемых разными группировками", — сказал аль-Хайи, чьи слова приводятся в телеграм-канале ХАМАС.