Израильские военные сфотографировались в захваченном парламенте Газы
Бойцы ЦАХАЛ на фоне трибуны захваченного парламента в городе Газа. Обложка © X / Yoseph Haddad
Солдаты бригады "Голани" израильской армии захватили парламент в городе Газа и сделали коллективную фотографию на его трибуне. Об этом пишет The Times of Israel.
В здании законодательного совета с 2007 года заседали исключительно члены группировки ХАМАС.
Напомним, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой. По его словам, бойцы палестинского движения бегут на юг сектора.