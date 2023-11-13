Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 20:25

Израильские военные сфотографировались в захваченном парламенте Газы

<p>Бойцы ЦАХАЛ на фоне трибуны захваченного парламента в городе Газа. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/YosephHaddad/status/1724134853627559937" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yoseph Haddad</a></p>

Бойцы ЦАХАЛ на фоне трибуны захваченного парламента в городе Газа. Обложка © X / Yoseph Haddad

Солдаты бригады "Голани" израильской армии захватили парламент в городе Газа и сделали коллективную фотографию на его трибуне. Об этом пишет The Times of Israel.

В здании законодательного совета с 2007 года заседали исключительно члены группировки ХАМАС.

Боррель заявил, что в секторе Газа перестали работать 20 из 35 больниц

Боррель заявил, что в секторе Газа перестали работать 20 из 35 больниц

Напомним, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой. По его словам, бойцы палестинского движения бегут на юг сектора.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров