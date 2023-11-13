Боррель заявил, что в секторе Газа перестали работать 20 из 35 больниц

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об удручающем состоянии медицины в Газе. По его словам, 20 из 35 больниц в секторе не функционируют, а часть из них полностью разрушена.

"Вызывает большую озабоченность ситуация с больницами, часть из которых разрушена. 20 из 35 больниц, по данным ВОЗ, перестали функционировать, потому что нет топлива, нет воды и электричества", — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.