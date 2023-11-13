Боррель заявил, что в секторе Газа перестали работать 20 из 35 больниц
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель рассказал об удручающем состоянии медицины в Газе. По его словам, 20 из 35 больниц в секторе не функционируют, а часть из них полностью разрушена.
"Вызывает большую озабоченность ситуация с больницами, часть из которых разрушена. 20 из 35 больниц, по данным ВОЗ, перестали функционировать, потому что нет топлива, нет воды и электричества", — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Он также отметил, что ЕС увеличил гуманитарную помощь до 100 миллионов евро, однако из-за проблем с доставкой нет смысла предоставлять её, так как грузовики не могут проехать на территорию анклава.
Ранее сегодня организация Красный Полумесяц в Палестине сообщила об окружении больницы "Аль-Кудс" в Газе. В этой больнице укрываются от бомбёжек 12 тысяч беженцев и проходят лечение 400 пациентов.
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