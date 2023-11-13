ЦАХАЛ взяла в кольцо больницу "Аль-Кудс" в Газе, где укрываются 12 тысяч беженцев

В Газе готовится эвакуация пациентов и врачей из больницы "Аль-Кудс" из-за массированных бомбардировок со стороны Израиля. Об этом рассказал Палестинский Красный Полумесяц, уточнив, что клиника окружена израильскими танками и военными. В этой больнице укрываются от бомбёжек 12 тысяч беженцев и проходят лечение 400 пациентов.

"Бомбардировка продолжается, пока в больнице идут приготовления к эвакуации пациентов и их семей, а также медицинского персонала", — говорится в тексте.

Напомним, 5 ноября палестинское бюро Всемирной организации здравоохранения сообщило, что в секторе Газа было повреждено пять больниц, в том числе детская и психиатрическая. А 7 ноября Минздрав Палестины заявил об обстреле семи больниц в секторе Газа за несколько часов. Из-за атак ЦАХАЛ и нехватки топлива в анклаве выведено из строя 18 больниц и 40 центров первичной медпомощи, уничтожено 40 машин скорой помощи. На грани закрытия оказалась и "Аль-Кудс". Также ситуация остаётся тяжёлой в клинике "Аш-Шифа", где пациенты умирают без лекарств и кислорода.