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7 ноября, 21:07

В ВОЗ зафиксировали нападения на больницы в секторе Газа

В воскресенье, 5 ноября, в секторе Газа было повреждено пять больниц, в том числе детская и психиатрическая. Информацию об этом опубликовало палестинское бюро Всемирной организации здравоохранения в соцсети X.

"ВОЗ задокументировала пять нападений на пять больниц за один день в городе Газа 5 ноября, в результате которых по меньшей мере восемь человек погибли и 174 получили ранения", — говорится в сообщении организации.

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А вчера, 7 ноября, Министерство здравоохранения Палестины сообщило об обстреле Армией обороны Израиля семи больниц в секторе Газа за несколько часов. ЦАХАЛ наносит удары, предполагая, что боевики используют медицинские учреждения для прикрытия.

"Израильские оккупанты нанесли удары по семи больницам в Газе и к северу от неё, в результате чего 13 человек убиты, 140 получили различные ранения", — написано в телеграм-канале ведомства.

Из-за обстрелов и нехватки топлива в анклаве выведено из строя 18 больниц и 40 центров первичной медпомощи, уничтожено 40 машин скорой помощи. Также, по данным Минздрава, за прошедший с начала обострения конфликта месяц в результате действий израильской армии погибли 192 медика.

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А ранее официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил об ухудшении ситуации в больницах сектора Газа. По его словам, некоторым раненым начали делать ампутацию без анестезии из-за дефицита препаратов.

Обложка ©

X / Палестинское бюро ВОЗ

Лариса Сафронова
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