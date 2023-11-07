ВОЗ заявила о проведении ампутации без анестезии раненым в секторе Газа

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер сообщил об ухудшении ситуации в больницах сектора Газа, который уже месяц находится в состоянии войны. По его словам, некоторым раненым начали делать ампутацию без анестезии из-за дефицита препаратов.

"Раненым в Газе делают ампутацию без анестезии. Я не знаю пропорции, это может быть 10% ампутаций, 20% или даже один раз, вопрос не в этом. Даже если это бы произошло только один раз, это неприемлемо", — сказал представитель ВОЗ в ходе брифинга в Женеве.

Он уточнил, что некоторых раненых не могут доставить в больницы, поэтому оказывать им медицинскую помощь приходится в неприспособленных для этого местах. Линдмайер обратил внимание на то, что медучреждения в секторе Газа заполнены пациентами и беженцами, которым больше некуда идти. Представитель ВОЗ жёстко осудил Израиль за атаки на больницы и машины скорой помощи, назвав их неоправданными и неприемлемыми.