Песков назвал приоритетом эвакуацию россиян из зоны гуманитарной катастрофы в Газе

Спустя месяц боевых действий ситуация в зоне конфликта Палестины и Израиля остаётся тяжёлой, а с гуманитарной точки зрения и вовсе катастрофической. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для нас очень важно в этой ситуации, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы, для нас очень важно, чтобы произошло обеспечение гуманитарных потребностей гражданского населения Газы. Для нас важно, конечно, чтобы российские граждане получили возможность покинуть территорию Газы, для этого работают наши дипломаты. Ситуация остаётся крайне напряжённой и с гуманитарной точки зрения катастрофической", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков заметил, что военная операция Армии обороны Израиля продолжается, а причина того, что боевые действия не прекращаются, вполне понятна. Он также добавил, что у президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с коллегами из Израиля, Египта и Ирана. При этом диалог с этими государствами на рабочем уровне не прекращался и ведётся каждый день.

"Контакты с упомянутыми сторонами осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне. На высшем уровне пока контактов не планируется", — пояснил Песков, отвечая на вопрос о намерениях Путина переговорить с лидерами этих государств на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.