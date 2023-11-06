Генсек ООН: Палестино-израильский конфликт перерос в кризис человечества

"Наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности", — сказал Гутерриш на пресс-конференции по Ближнему Востоку.

По словам генсека ООН, напряжённая ситуация с гуманитарной помощью в секторе Газа переросла в "кризис человечества". Он также выразил волнение в связи с угрозой эскалации конфликта и призвал остановить военные действия.

Ранее в ООН заявили, что за прошедшие выходные не поступало информации о том, чтобы кто-либо из людей с двойным гражданством или пострадавших граждан Палестины покидал сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. В организации считают, что такая ситуация обусловлена зашедшими в тупик переговорами ХАМАС, Тель-Авива и Каира насчёт безопасной эвакуации пострадавших с севера Газы.