Израиль обвинили в сбросе 35 тысяч тонн взрывчатки на Газу после угрозы о ядерном ударе
ХАМАС сообщило о сбросе Израилем 35 тысяч тонн взрывчатки на Газу с 7 октября
Израиль сбросил на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки с начала обострения конфликта 7 октября, заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан. Он уточнил, что по уровню разрушений такое количество атак превосходит удар ядерной бомбы.
"Оккупанты сбросили 35 тысяч тонн взрывчатки на сектор Газа, что превосходит применение ядерной бомбы", — заявил Хамдан на пресс-конференции в Бейруте.
По его оценке, недавнее заявление министра наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применить ядерное оружие для удара по сектору Газа является явным признанием о наличии такой бомбы.
Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Также он добавил, что Израиль не станет помогать "нацистам". Позже политика отстранили от кабмина за высказывания о ядерном ударе по Газе.
ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN