Израиль обвинили в сбросе 35 тысяч тонн взрывчатки на Газу после угрозы о ядерном ударе

Израиль сбросил на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки с начала обострения конфликта 7 октября, заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан. Он уточнил, что по уровню разрушений такое количество атак превосходит удар ядерной бомбы.

"Оккупанты сбросили 35 тысяч тонн взрывчатки на сектор Газа, что превосходит применение ядерной бомбы", — заявил Хамдан на пресс-конференции в Бейруте.