В Израиле допустили возможность ядерного удара по сектору Газа

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта.

В беседе с радиостанцией Kol Berama Элияху осудил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, заявив, что на этих территориях нет невовлечённых гражданских. Он добавил, что Израиль не станет помогать "нацистам". На вопрос, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, политик ответил, что "это одна из возможностей".

Однако позже Элияху попытался опровергнуть сказанное, написав пост в X о том, что всем должно быть понятно, что высказывание про бомбу — метафора.

В то же время канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху опровергла высказывания министра, подчеркнув, что ЦАХАЛ соблюдает международные права, чтобы не причинить вреда мирному населению. В свою очередь лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху сегодня же уволить Элияху, сообщило издание Times of Israel.