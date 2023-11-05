Россия направила 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Новая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Египет. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, груз предназначается жителям сектора Газа.

"Самолёты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет", — говорится в сообщении ведомства.

Среди вещей, которые получат жители блокированного Израилем региона, есть спальные принадлежности, средства личной гигиены, а также продукты. Общая масса гуманитарного груза — 60 тонн. Доставят их двумя спецбортами.