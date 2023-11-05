Россия направила 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа
МЧС: Два спецборта с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетели в Египет
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Новая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Египет. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, груз предназначается жителям сектора Газа.
"Самолёты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет", — говорится в сообщении ведомства.
Среди вещей, которые получат жители блокированного Израилем региона, есть спальные принадлежности, средства личной гигиены, а также продукты. Общая масса гуманитарного груза — 60 тонн. Доставят их двумя спецбортами.
Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Число погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля пообещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая ХАМАС.