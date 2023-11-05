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5 ноября, 06:53

Россия направила 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

МЧС: Два спецборта с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетели в Египет

<p>Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mchs_official/12943?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Обложка © T.me / МЧС России

Новая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Египет. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, груз предназначается жителям сектора Газа.

"Самолёты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет", — говорится в сообщении ведомства.

Среди вещей, которые получат жители блокированного Израилем региона, есть спальные принадлежности, средства личной гигиены, а также продукты. Общая масса гуманитарного груза — 60 тонн. Доставят их двумя спецбортами.

Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Число погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля пообещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая ХАМАС.

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Максим Плетнёв
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