Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС
ЦАХАЛ: Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о получении доступа к тоннелям палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газы. Соответствующее видео было опубликовано на странице в социальной сети X.
Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа. Видео © X / Israel Defense Forces
"Войска ЦАХАЛ обнаружили несколько точек доступа [в тоннели] во время оперативной деятельности в северной части сектора Газа", — сказано в заявлении израильской армии.
На опубликованных кадрах продемонстрированы подземные тоннели под грудой камней и обломков. Судя по видео, подходы к ним были тщательно замаскированы.
Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Число погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля пообещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая ХАМАС.