Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о получении доступа к тоннелям палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газы. Соответствующее видео было опубликовано на странице в социальной сети X.

Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа. Видео © X / Israel Defense Forces

"Войска ЦАХАЛ обнаружили несколько точек доступа [в тоннели] во время оперативной деятельности в северной части сектора Газа", — сказано в заявлении израильской армии.

На опубликованных кадрах продемонстрированы подземные тоннели под грудой камней и обломков. Судя по видео, подходы к ним были тщательно замаскированы.