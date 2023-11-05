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5 ноября, 04:35

Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о получении доступа к тоннелям палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газы. Соответствующее видео было опубликовано на странице в социальной сети X.

Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере сектора Газа. Видео © X / Israel Defense Forces

"Войска ЦАХАЛ обнаружили несколько точек доступа [в тоннели] во время оперативной деятельности в северной части сектора Газа", — сказано в заявлении израильской армии.

На опубликованных кадрах продемонстрированы подземные тоннели под грудой камней и обломков. Судя по видео, подходы к ним были тщательно замаскированы.

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Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Число погибших исчисляется тысячами. Армия обороны Израиля пообещала полностью уничтожить ХАМАС и признала, что не щадит гражданских, обстреливая ХАМАС.

Обложка ©

X / Israel Defense Forces

Оксана Попова
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