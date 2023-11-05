ХАМАС сообщило о гибели десятков пленных из-за ударов Израиля

Более 60 заложников, находящихся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС, стали жертвами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом сообщили представители военного крыла группировки — Бригад аль-Кассама.

"С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками", — говорится в сообщении.