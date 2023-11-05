ХАМАС сообщило о гибели десятков пленных из-за ударов Израиля
ХАМАС: Более 60 пленных погибли при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа
Более 60 заложников, находящихся в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС, стали жертвами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом сообщили представители военного крыла группировки — Бригад аль-Кассама.
"С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками", — говорится в сообщении.
Напомним, что 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". 27 октября Тель-Авив заявил о расширении наземных манёвров в Газе. Позднее в СМИ появился список заложников палестинских радикалов. В него включены 138 человек, среди которых 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и шесть россиян. В МИД РФ подтвердили, что в заложниках у ХАМАС находятся трое россиян с израильским гражданством.
Flickr / Correio do Povo