В ХАМАС согласились пойти на "полный компромисс" по обмену пленными с Израилем
Палестинское радикальное движение ХАМАС готово обменяться пленными с Израилем. О решении пойти на "полный компромисс" заявил член политбюро организации Гази Хамад в беседе с телеканалом NBC.
"Мы хотим, чтобы эти люди отправились домой. Также мы хотим, чтобы наши заключённые отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы освободить всех заложников, военных и гражданских лиц, а также к освобождению всех узников из израильских центров содержания", — подчеркнул представитель руководства палестинского движения.
Хамад добавил, что ХАМАС не собирается капитулировать, а, наоборот, продолжит вести боевые действия "против оккупации" в соответствии с международным правом.
Ранее Лайф писал, что в распоряжении СМИ появился список всех, кто находится в плену у палестинских радикалов. По данным израильских журналистов, в заложниках находится 138 иностранцев, среди которых: 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и восемь россиян. При этом, по информации пресс-секретаря Армии обороны Израиля, количество пленных в секторе Газа возросло до 222.
Напомним, что 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в Газе. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами.
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