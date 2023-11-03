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3 ноября, 10:13
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В ХАМАС согласились пойти на "полный компромисс" по обмену пленными с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово обменяться пленными с Израилем. О решении пойти на "полный компромисс" заявил член политбюро организации Гази Хамад в беседе с телеканалом NBC.

"Мы хотим, чтобы эти люди отправились домой. Также мы хотим, чтобы наши заключённые отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы освободить всех заложников, военных и гражданских лиц, а также к освобождению всех узников из израильских центров содержания", — подчеркнул представитель руководства палестинского движения.

Хамад добавил, что ХАМАС не собирается капитулировать, а, наоборот, продолжит вести боевые действия "против оккупации" в соответствии с международным правом.

ХАМАС обещало отпустить из плена несколько иностранцев после слов МИД о заложниках-россиянах

ХАМАС обещало отпустить из плена несколько иностранцев после слов МИД о заложниках-россиянах

Ранее Лайф писал, что в распоряжении СМИ появился список всех, кто находится в плену у палестинских радикалов. По данным израильских журналистов, в заложниках находится 138 иностранцев, среди которых: 54 гражданина Таиланда, 15 — Аргентины, 12 — Германии, а также шесть французов и восемь россиян. При этом, по информации пресс-секретаря Армии обороны Израиля, количество пленных в секторе Газа возросло до 222.

Напомним, что 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в Газе. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами.

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi

Дарья Нарыкова
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