В ХАМАС согласились пойти на "полный компромисс" по обмену пленными с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово обменяться пленными с Израилем. О решении пойти на "полный компромисс" заявил член политбюро организации Гази Хамад в беседе с телеканалом NBC.

"Мы хотим, чтобы эти люди отправились домой. Также мы хотим, чтобы наши заключённые отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы освободить всех заложников, военных и гражданских лиц, а также к освобождению всех узников из израильских центров содержания", — подчеркнул представитель руководства палестинского движения.

Хамад добавил, что ХАМАС не собирается капитулировать, а, наоборот, продолжит вести боевые действия "против оккупации" в соответствии с международным правом.