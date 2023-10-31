ХАМАС обещало отпустить из плена несколько иностранцев после слов МИД о заложниках-россиянах

Подразделение палестинского движения ХАМАС — группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама — объявило, что отпустит несколько иностранных заложников в течение нескольких ближайших дней. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в телеграм-канале боевого крыла.

"Ряд стран через посредников вмешались [в ситуацию] с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни", — объявил Убайда.