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31 октября, 18:48

ХАМАС обещало отпустить из плена несколько иностранцев после слов МИД о заложниках-россиянах

ХАМАС обещало отпустить из плена несколько иностранцев в ближайшие дни

Подразделение палестинского движения ХАМАС — группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама — объявило, что отпустит несколько иностранных заложников в течение нескольких ближайших дней. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в телеграм-канале боевого крыла.

"Ряд стран через посредников вмешались [в ситуацию] с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни", объявил Убайда.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что представители ХАМАС заявили о готовности отпустить восьмерых россиян, которые сейчас находятся у них в заложниках. По словам члена политбюро и главы отдела по внешним связям движения Мусы Абу Марзука, движение воспринимает РФ как ближайшего друга, поэтому внимательно относится к её гражданам, оказавшимся среди заложников. В числе пленных ХАМАСпропавший с израильского фестиваля уроженец Сестрорецка Андрей Козлов.

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ТАСС / Zuma

Юрий Лысенко
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