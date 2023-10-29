Стала известна судьба россиянина, пропавшего со злосчастного фестиваля Nature Party в Израиле

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что нашли россиянина Андрея Козлова, пропавшего после атаки ХАМАС в южной части еврейского государства. Уроженец Сестрорецка в настоящее время находится в плену в секторе Газа. Об этом сообщает Mash.

Последние сообщения пропавшего в Израиле Андрея Козлова. Видео © t.me / Mash

По данным телеграм-канала, во время атаки палестинских радикалов 7 октября Козлов работал охранником на фестивале Nature Party. После вторжения ХАМАС он прятался вместе со всеми в металлических контейнерах и кустах. Прямо из укрытия Козлов записывал близким голосовые и писал сообщения. Позже связь с ним пропала.

К поискам пропавшего россиянина подключились десятки волонтёров и известная голливудская актриса Галь Гадот. Недавно израильские военные позвонили маме Андрея и рассказали, что с ним всё хорошо. Встревоженная женщина обратилась за помощью к российским властям. Как сообщает телеграм-канал, эта информация обсуждалась с представителем движения ХАМАС Абу Марзуком, который недавно посетил Москву.

Палестинцы пообещали улучшить условия для пленных, которые имеют гражданство РФ. Кроме того, ХАМАС готов освободить всех российских заложников, однако им мешают постоянные бомбардировки Израиля.