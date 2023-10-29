Стала известна судьба россиянина, пропавшего со злосчастного фестиваля Nature Party в Израиле
Mash: Пропавший с израильского фестиваля россиянин находится в плену ХАМАС
Пропавший в Израиле россиянин Андрей Козлов. Обложка © t.me / Mash
Представители Армии обороны Израиля сообщили, что нашли россиянина Андрея Козлова, пропавшего после атаки ХАМАС в южной части еврейского государства. Уроженец Сестрорецка в настоящее время находится в плену в секторе Газа. Об этом сообщает Mash.
Последние сообщения пропавшего в Израиле Андрея Козлова. Видео © t.me / Mash
По данным телеграм-канала, во время атаки палестинских радикалов 7 октября Козлов работал охранником на фестивале Nature Party. После вторжения ХАМАС он прятался вместе со всеми в металлических контейнерах и кустах. Прямо из укрытия Козлов записывал близким голосовые и писал сообщения. Позже связь с ним пропала.
К поискам пропавшего россиянина подключились десятки волонтёров и известная голливудская актриса Галь Гадот. Недавно израильские военные позвонили маме Андрея и рассказали, что с ним всё хорошо. Встревоженная женщина обратилась за помощью к российским властям. Как сообщает телеграм-канал, эта информация обсуждалась с представителем движения ХАМАС Абу Марзуком, который недавно посетил Москву.
Палестинцы пообещали улучшить условия для пленных, которые имеют гражданство РФ. Кроме того, ХАМАС готов освободить всех российских заложников, однако им мешают постоянные бомбардировки Израиля.
Напомним, об исчезновении 27-летнего россияниня Андрея Козлова стало известно 8 октября. Он был одним из охранников музыкального фестиваля Nature Party, где нашли множество убитых гражданских в результате атаки ХАМАС.
Напомним, на Ближнем Востоке уже больше трёх недель продолжается вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной. Всё началось 7 октября, когда члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию еврейского государства. Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертв среди мирного населения идёт на тысячи. 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции, который продолжится до следующего приказа. О начале второго этапа войны сказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.