В Израиле отстранили министра, который допустил возможность ядерного удара по сектору Газа
Нетаньяху отстранил от кабмина Элиягу за слова о ядерном ударе по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элиягу от участия в заседаниях правительства за его предположение о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа.
"Слова Амихая Элиягу не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы", — процитировала радиостанция Kan Нетаньяху.
Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элиягу заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Также он добавил, что Израиль не станет помогать "нацистам".
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER