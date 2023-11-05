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5 ноября, 10:56

В Израиле отстранили министра, который допустил возможность ядерного удара по сектору Газа

Нетаньяху отстранил от кабмина Элиягу за слова о ядерном ударе по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элиягу от участия в заседаниях правительства за его предположение о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа.

"Слова Амихая Элиягу не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы", — процитировала радиостанция Kan Нетаньяху.

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Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элиягу заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Также он добавил, что Израиль не станет помогать "нацистам".

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ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Александра Мышляева
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