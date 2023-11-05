В Израиле отстранили министра, который допустил возможность ядерного удара по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элиягу от участия в заседаниях правительства за его предположение о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа.

"Слова Амихая Элиягу не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы", — процитировала радиостанция Kan Нетаньяху.