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5 ноября, 08:36

ЦАХАЛ сообщила о 2500 поражённых целях в Газе в ходе наземной операции

<p>Операции войск ЦАХАЛ в секторе Газа. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/idfofficial/4963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Israel Defense Forces</a></p>

Операции войск ЦАХАЛ в секторе Газа. Обложка © T.me / Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля атаковала более двух с половиной тысяч целей с начала наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Боевые действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Видео © T.me / Israel Defense Forces

Представитель армии отметил, что еврейское государство в очных боях и при помощи авиации продолжает уничтожать радикалов, террористическую инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и оперштабы движения ХАМАС в секторе Газа. Так, например, вечером был направлен самолёт для атаки на военный комплекс боевиков.

"В результате совместных действий сухопутных и воздушных сил в секторе Газа к настоящему времени атаковано более 2500 объектов", — подчеркнули в ЦАХАЛ.

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Ранее Лайф рассказывал, что Армия обороны Израиля получила доступ к подземным тоннелям палестинского исламистского движения ХАМАС. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видео, на котором продемонстрированы подземные тоннели под грудой камней и обломков. Судя по кадрам, подходы к ним были тщательно замаскированы.

Николь Вербер
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