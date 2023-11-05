ЦАХАЛ сообщила о 2500 поражённых целях в Газе в ходе наземной операции

Армия обороны Израиля атаковала более двух с половиной тысяч целей с начала наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Боевые действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Видео © T.me / Israel Defense Forces

Представитель армии отметил, что еврейское государство в очных боях и при помощи авиации продолжает уничтожать радикалов, террористическую инфраструктуру, склады оружия, наблюдательные пункты и оперштабы движения ХАМАС в секторе Газа. Так, например, вечером был направлен самолёт для атаки на военный комплекс боевиков.

"В результате совместных действий сухопутных и воздушных сил в секторе Газа к настоящему времени атаковано более 2500 объектов", — подчеркнули в ЦАХАЛ.