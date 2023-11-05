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5 ноября, 01:27

Удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе унёс жизни полусотни человек

WAFA: Из-за удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе погибли больше 50 человек

ЦАХАЛ нанесла очередной удар по лагерю беженцев в секторе Газа: на этот раз под обстрел попал приют Аль-Магази в центральной части анклава. По данным палестинского информационного агентства WAFA, погибло как минимум 50 человек.

"Пятьдесят один гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа", — уточняет WAFA.

Противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября и с каждым днём оно обретает всё более ожесточённые формы. Число погибших исчисляется тысячами. ЦАХАЛ пообещала полностью уничтожить ХАМАС, однако удары она наносит не только по объектам группировки: регулярно под обстрел со стороны Израиля попадают лагеря беженцев в Газе.

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Так, ранее израильские военные дважды атаковали лагерь беженцев, который находится в Джебалии, в секторе Газа. После первого удара, совершённого 31 октября, погибли и пострадали как минимум 400 человек, включая женщин и детей. Атака 1 ноября унесла жизни порядка 195 человек, ещё около 120 человек пропали без вести. Накануне под обстрел попала школа Усамы бен Зайда, в которой находились сотни палестинских беженцев. Погибли десятки человек.

Обложка ©

Flickr / Correio do Povo

Анатолий Симоненко
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