Удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе унёс жизни полусотни человек

ЦАХАЛ нанесла очередной удар по лагерю беженцев в секторе Газа: на этот раз под обстрел попал приют Аль-Магази в центральной части анклава. По данным палестинского информационного агентства WAFA, погибло как минимум 50 человек.

"Пятьдесят один гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа", — уточняет WAFA.