В США придумывают "наказание" Израилю за удары по лагерям беженцев в Газе
Politico: В США обсуждают меры против Израиля за удары по лагерю беженцев в Газе
Члены Демократической партии в Конгрессе США обсуждают возможные меры "наказания" Израиля, если Тель-Авив не изменит тактику ведения боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя Демпартии в американском парламенте.
Тема стала обсуждаться после многократных ударов Израиля по лагерям беженцев в Газе, в результате которых погибли сотни людей. По данным источника, администрация действующего хозяина Белого дома Джо Байдена настаивает на том, чтобы "израильтяне сбавили обороты".
Предварительно, демократы в Конгрессе готовятся к тому, что Тель-Авив не изменит свой курс, в связи с чем и обсуждают для него "наказание". Помимо этого, конгрессмен напомнил о "законе Лики", запрещающем оказывать военную поддержку государствам, нарушающим права человека.
"Существуют специальные механизмы для достижения поставленных целей", — заключил он.
Напомним, что ранее израильские военные дважды атаковали лагерь беженцев, расположенный в Джебалии, в секторе Газа. В первый раз, когда был нанесён удар 31 октября, погибли и пострадали как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Повторная атака пришлась на 1 ноября, тогда погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 человек пропали без вести. Накануне очередной удар был нанесён по школе Усамы бен Зайда, где укрывались сотни палестинских беженцев. Погибли десятки человек.
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