В США придумывают "наказание" Израилю за удары по лагерям беженцев в Газе

Члены Демократической партии в Конгрессе США обсуждают возможные меры "наказания" Израиля, если Тель-Авив не изменит тактику ведения боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя Демпартии в американском парламенте.

Тема стала обсуждаться после многократных ударов Израиля по лагерям беженцев в Газе, в результате которых погибли сотни людей. По данным источника, администрация действующего хозяина Белого дома Джо Байдена настаивает на том, чтобы "израильтяне сбавили обороты".

Предварительно, демократы в Конгрессе готовятся к тому, что Тель-Авив не изменит свой курс, в связи с чем и обсуждают для него "наказание". Помимо этого, конгрессмен напомнил о "законе Лики", запрещающем оказывать военную поддержку государствам, нарушающим права человека.