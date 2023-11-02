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1 ноября, 23:41

В ХАМАС заявили, что жертвами удара по лагерю Джебалия стали не менее 195 человек

Согласно данным пропалестинского движения ХАМАС, в результате удара Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли по меньшей мере 195 человек. Такие данные приводит Reuters.

"По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду", — сказано в сообщении.

Ещё около 120 человек считаются пропавшими без вести, 777 пострадали.

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Напомним, армия Израиля дважды нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. В первый раз погибли и пострадали как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона сообщила и о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ заявили, что целью удара был командир ХАМАС, и признали, что при ударах по противнику не щадят гражданских. Повторный удар пришёлся на 1 ноября.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Abed Khaled

Артур Лапсаков
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