В ХАМАС заявили, что жертвами удара по лагерю Джебалия стали не менее 195 человек
Согласно данным пропалестинского движения ХАМАС, в результате удара Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли по меньшей мере 195 человек. Такие данные приводит Reuters.
"По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду", — сказано в сообщении.
Ещё около 120 человек считаются пропавшими без вести, 777 пострадали.
Напомним, армия Израиля дважды нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. В первый раз погибли и пострадали как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона сообщила и о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ заявили, что целью удара был командир ХАМАС, и признали, что при ударах по противнику не щадят гражданских. Повторный удар пришёлся на 1 ноября.
ТАСС / AP Photo / Abed Khaled