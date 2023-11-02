В ХАМАС заявили, что жертвами удара по лагерю Джебалия стали не менее 195 человек

Согласно данным пропалестинского движения ХАМАС, в результате удара Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли по меньшей мере 195 человек. Такие данные приводит Reuters.

"По меньшей мере 195 палестинцев были убиты в результате израильских нападений на лагерь беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду", — сказано в сообщении.