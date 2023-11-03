Десятки человек погибли при бомбёжке приюта для беженцев в секторе Газа
WAFA: Десятки человек погибли при израильской атаке на школу в Газе
Десятки человек ранены и убиты в результате израильского авиаудара по школе Усамы бен Зайда, расположенной в секторе Газа. Об этом сказано в сообщении палестинского агентства WAFA.
Удар был нанесён по школе Усамы бен Зайда, где укрывались сотни палестинских беженцев. По данным журналистов, учреждение приняло людей по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. По предварительной информации, разрушено несколько классов, в которых палестинцы скрывались от израильских бомбёжек.
"Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Зайда, в которой проживают тысячи перемещённых лиц, в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в результате чего десятки были убиты и ранены", — пишет агентство.
Ранее военные Израиля уже наносили удары по объектам, в которых укрывались мирные жители. Так, израильская армия 31 октября атаковала лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона сообщила и о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Уже 1 ноября израильские военные вновь атаковали этот лагерь беженцев.
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