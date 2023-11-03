Десятки человек погибли при бомбёжке приюта для беженцев в секторе Газа

Десятки человек ранены и убиты в результате израильского авиаудара по школе Усамы бен Зайда, расположенной в секторе Газа. Об этом сказано в сообщении палестинского агентства WAFA.

Удар был нанесён по школе Усамы бен Зайда, где укрывались сотни палестинских беженцев. По данным журналистов, учреждение приняло людей по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. По предварительной информации, разрушено несколько классов, в которых палестинцы скрывались от израильских бомбёжек.