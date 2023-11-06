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6 ноября, 13:56

"Готовы на всё": Политолог оценил риски применения Израилем ядерного оружия

Политолог Шаповалов: Израильское правительство готово пойти на любые действия

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал возможность применения ядерного оружия Израилем в секторе Газа, о котором ранее высказался министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху, за что был временно отстранён от участия в заседаниях правительства.

Эксперт считает, что отстранение последнего не является жёстким наказанием и косвенно подтверждает, что Израиль потенциально может нажать на красную кнопку.

"Предельно жёсткая риторика правительства свидетельствует о том, что Израиль пересёк все возможные красные линии, и, разумеется, бомбардировки по объектам гражданской инфраструктуры — всё это свидетельствует о том, что израильское правительство готово пойти на любые действия", — заявил эксперт на радио "Комсомольская правда".

Шаповалов предполагает, что Израиль может применить ядерное оружие только в том случае, если в войну вступит Иран.

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Ранее Лайф писал, что более 200 человек погибли в Газе в результате ударов ЦАХАЛ за ночь. Среди погибших есть мирные жители.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Ян Поланин
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