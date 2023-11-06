Более 200 человек за ночь погибли в Газе после ударов Израиля

В результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погибли более 200 человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщил местный телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав.

Как сообщили в ЦАХАЛ, за сутки израильские военные истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС, включая самих радикалов, а также туннели, базы, наблюдательные пункты, пункты запуска противотанковых ракет и многое другое. Кроме того, был взят под контроль военный комплекс боевиков в секторе Газа и убиты некоторые члены палестинского движения, например, Джамаль Мусса, который отвечал за спецоперации по обеспечению безопасности ХАМАС.