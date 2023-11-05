Минздрав Палестины: 21 человек погиб при обстреле жилого квартала у порта Газы

От израильских обстрелов жилого квартала Газы, примыкающего к порту анклава, погиб как минимум 21 человек. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщил Минздрав Палестины.

По данным министерства, большая часть убитых — женщины и дети. Также ведомство подтвердило информацию о том, что результатом обстрела Израилем лагеря для беженцев Эль-Магази, располагающегося в центральной части сектора Газа, стало огромное число убитых и раненых, многие из которых сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Ранее в палестинских СМИ публиковалась информация о 51 жертве этой атаки.