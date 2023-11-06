Счёт идёт на сотни: ЦАХАЛ раскрыла число погибших израильских солдат

Пресс-служба ЦАХАЛ озвучила обновлённые данные по потерям в живой силе с начала эскалации в секторе Газа. Боевые действия унесли жизни 347 израильских солдат, сообщил в воскресенье бригадный генерал Даниэль Хагари.

"Мы проинформировали семьи 347 павших солдат, которые погибли в бою при защите Израиля", — подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛ на брифинге.