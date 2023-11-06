Счёт идёт на сотни: ЦАХАЛ раскрыла число погибших израильских солдат
ЦАХАЛ: Конфликт в секторе Газа унёс жизни 347 израильских солдат
Пресс-служба ЦАХАЛ озвучила обновлённые данные по потерям в живой силе с начала эскалации в секторе Газа. Боевые действия унесли жизни 347 израильских солдат, сообщил в воскресенье бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Мы проинформировали семьи 347 павших солдат, которые погибли в бою при защите Израиля", — подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛ на брифинге.
Между тем по состоянию на конец октября число погибших в Газе преодолело отметку 6,5 тысячи человек. Свыше 17 тысяч гражданских получили ранения, сообщал Минздрав Палестины. Последними жертвами Израиля стали жители квартала у порта анклава, который сравняли с землёй днём ранее.
Ранее ЦАХАЛ сообщила об окружении сектора Газа с сохранением гумкоридора на юге региона. Параллельно военное командование страны отчиталось о готовности к наступлению на севере, припугнув Ливан.
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