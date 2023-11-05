Папа римский призвал остановить кровавую бойню в Газе ради детей

Папа римский Франциск призвал остановить палестино-израильский конфликт и отпустить всех заложников ради спасения погибающих детей. Он выразил надежду на то, что будут использованы все способы для обхода эскалации ради помощи раненым и доставки гуманитарных грузов.

"Я продолжаю думать о ситуации в Палестине и Израиле, где множество человек потеряли жизни. Прошу вас остановиться во имя Господа. Прекратите огонь. Надеюсь, что будут использованы абсолютно все пути во избежание расширения конфликта, чтобы была оказана помощь раненым и была доставлена помощь населению Газы, где гуманитарная ситуация тяжелейшая", — заявил он после окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа римский дополнил, что необходимо помнить о детях, которые страдают не только от палестино-израильского конфликта, но и в результате многих других военных столкновений.