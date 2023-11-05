Папа римский призвал остановить кровавую бойню в Газе ради детей
Папа римский призвал остановить конфликт между Израилем и Палестиной
Папа римский Франциск призвал остановить палестино-израильский конфликт и отпустить всех заложников ради спасения погибающих детей. Он выразил надежду на то, что будут использованы все способы для обхода эскалации ради помощи раненым и доставки гуманитарных грузов.
"Я продолжаю думать о ситуации в Палестине и Израиле, где множество человек потеряли жизни. Прошу вас остановиться во имя Господа. Прекратите огонь. Надеюсь, что будут использованы абсолютно все пути во избежание расширения конфликта, чтобы была оказана помощь раненым и была доставлена помощь населению Газы, где гуманитарная ситуация тяжелейшая", — заявил он после окончания воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Папа римский дополнил, что необходимо помнить о детях, которые страдают не только от палестино-израильского конфликта, но и в результате многих других военных столкновений.
Ранее папа римский Франциск заявил о том, что сейчас мир переживает очень тёмное время. По его словам, это связано в том числе с инвестициями в оружейную промышленность. Понтифик призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию. Он указал, что война — это поражение, а все решения должны достигаться с помощью диалога между сторонами конфликта.
Getty Images / Pool / Vatican Media