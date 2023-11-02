Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 10:15

"Война — это поражение": Папа римский предупредил о наступлении в мире тёмных времён

Папа римский Франциск: Мир погрузился в войну из-за оборонной промышленности

Папа римский Франциск заявил о том, что сейчас мир переживает очень тёмное время. Об этом он сказал в интервью Rai. По его словам, это связано в том числе с инвестициями в оружейную промышленность. Понтифик призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию. Он указал, что война — это поражение, а все решения должны достигаться с помощью диалога между сторонами конфликта.

"Война — это поражение. Я воспринял это (Ближневосточный конфликт. — Прим. Лайфа) как ещё одно поражение. Мир находится в состоянии войны, но за ней стоит военная промышленность", — отметил он.

Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ

Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ

Папа римский заявил, что в мире не прекращались тёмные времена после окончания Второй мировой войны, поскольку конфликты не останавливались. Он также считает, что Европа внимательно относится к конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине, поскольку они расположены близко. Понтифик напомнил, что в мире есть и другие противостояния, о которых мало говорят.

Ранее президент США Джо Байден призвал объявить гуманитарную паузу и приостановить боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. До этого рассмотреть возможность "гуманитарных пауз" в Газе предложил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Обложка ©

Getty Images / Antonio Masiello

Илья Суриков
  • Новости
  • Папа римский
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров