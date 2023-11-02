Папа римский Франциск заявил о том, что сейчас мир переживает очень тёмное время. Об этом он сказал в интервью Rai. По его словам, это связано в том числе с инвестициями в оружейную промышленность. Понтифик призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию. Он указал, что война — это поражение, а все решения должны достигаться с помощью диалога между сторонами конфликта.

"Война — это поражение. Я воспринял это (Ближневосточный конфликт. — Прим. Лайфа) как ещё одно поражение. Мир находится в состоянии войны, но за ней стоит военная промышленность", — отметил он.