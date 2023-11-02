Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ
Sohu: Конфликт на Ближнем Востоке сделал явью худшие страхи Зеленского
Обострение палестино-израильского конфликта претворило в жизнь худшие страхи Владимира Зеленского. Внимание всего мира переключилось на Ближний Восток, и теперь Киев рискует лишиться прежнего уровня поддержки, считают авторы китайского портала Sohu.
По мнению аналитиков из Поднебесной, Израиль гораздо важнее для Соединённых Штатов, чем Украина. Именно поэтому Вашингтон может перенаправить часть финансовой и военной помощи Иерусалиму. А вот самый пессимистичный для Киева сценарий подразумевает полное отстранение американских друзей от конфликта в Восточной Европе.
"И теперь худшие опасения Владимира Зеленского сбываются", — подытожили в Sohu.
Ранее стало известно, что Зеленский разочаровался в западных союзниках Украины. Ожидания спонсоров киевского режима от контрнаступления ВСУ оказались завышенными, а потому любые неудачи на фронте вынуждают их задумываться о прекращении поддержки.
Flickr / President of Ukraine