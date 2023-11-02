Израиль и Палестина реализовали худшие страхи Зеленского, пишут СМИ

Обострение палестино-израильского конфликта претворило в жизнь худшие страхи Владимира Зеленского. Внимание всего мира переключилось на Ближний Восток, и теперь Киев рискует лишиться прежнего уровня поддержки, считают авторы китайского портала Sohu.

По мнению аналитиков из Поднебесной, Израиль гораздо важнее для Соединённых Штатов, чем Украина. Именно поэтому Вашингтон может перенаправить часть финансовой и военной помощи Иерусалиму. А вот самый пессимистичный для Киева сценарий подразумевает полное отстранение американских друзей от конфликта в Восточной Европе.

"И теперь худшие опасения Владимира Зеленского сбываются", — подытожили в Sohu.