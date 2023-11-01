Западу нужно принять тот факт, что у Украины нет шансов победить в вооружённом конфликте с Россией. Об этом на странице в соцсети X заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский, всё кончено, пришло время сказать это и сделать выводы. Прекратите отправлять оружие и миллиарды!" — заявил политик, добавив, что даже западные СМИ всё чаще говорят о крахе ВСУ на фронтах.