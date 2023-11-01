Во Франции призвали прекратить поставки оружия и денег на Украину
Глава французских "Патриотов" Филиппо призвал Запад принять поражение Украины
Западу нужно принять тот факт, что у Украины нет шансов победить в вооружённом конфликте с Россией. Об этом на странице в соцсети X заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский, всё кончено, пришло время сказать это и сделать выводы. Прекратите отправлять оружие и миллиарды!" — заявил политик, добавив, что даже западные СМИ всё чаще говорят о крахе ВСУ на фронтах.
В последнее время хит-парад уставших от главы киевского режима западных СМИ возглавило американское издание Time. По мнению авторов, недавний визит Владимира Зеленского в США не принёс существенных результатов. Ранее Лайф объяснял, почему крупные западные издания начинают сдавать главу киевского режима Владимира Зеленского в утиль и какие события этому способствуют.
ТАСС / EPA / Jakub Kaczmarczyk