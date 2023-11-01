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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 09:39
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В США раскрыли дилемму Зеленского — отдать России ещё треть земель Украины или пойти на мировую

Ветеран разведки США Риттер: Украина может потерять ещё 20–30% своих территорий

Украина может потерять больше своих территорий, если Владимир Зеленский откажется от завершения конфликта на тех условиях, которые устроят Россию. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

"По крайней мере, пять областей сейчас стали законными объектами освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьётся прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20–30% своих земель", высказал свою точку зрения военный эксперт.

Риттер убеждён, что Армия России в ходе СВО в полной мере выполнит поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи. При этом в нынешней стадии развития конфликта киевская власть и ВСУ уже находятся на грани краха. Всё приведёт к тому, что Украина в прежнем виде перестанет существовать, как и восславляющее Бандеру правительство во главе с Зеленским.

Почему западные СМИ начали списывать Зеленского со счетов
Почему западные СМИ начали списывать Зеленского со счетов

Ранее полковник американской армии в отставке заявил, что Вашингтон не допустит завершения украинского конфликта, чтобы и дальше создавать иллюзию развития Киева на фоне поддержки Запада. Расплачиваться же за прихоть США своей жизнью придётся рядовым военнослужащим ВСУ.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Юрий Лысенко
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