Украина может потерять больше своих территорий, если Владимир Зеленский откажется от завершения конфликта на тех условиях, которые устроят Россию. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

"По крайней мере, пять областей сейчас стали законными объектами освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьётся прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20–30% своих земель", — высказал свою точку зрения военный эксперт.

Риттер убеждён, что Армия России в ходе СВО в полной мере выполнит поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи. При этом в нынешней стадии развития конфликта киевская власть и ВСУ уже находятся на грани краха. Всё приведёт к тому, что Украина в прежнем виде перестанет существовать, как и восславляющее Бандеру правительство во главе с Зеленским.