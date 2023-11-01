Вашингтон не допустит завершения украинского конфликта, чтобы и дальше создавать иллюзию развития Киева на фоне поддержки Запада. Расплачиваться же за прихоть США своими жизнями придётся рядовым военнослужащим ВСУ, считает отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

Бывший советник главы Пентагона отметил, что в действительности на Украине процветают лишь коррупция и криминал. Всё больше зарубежных политиков постепенно начинают осознавать этот факт, подчеркнул бывший офицер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

"Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — сказал Макгрегор, добавив, что украинцы в это время гибнут без всякой цели.