Зеленский окончательно разочаровался в союзниках Киева
NYT: Запад разочаровал Зеленского быстрым ожиданием успехов на поле боя
Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President Of Ukraine
Нереалистичные ожидания Запада по поводу достижений украинской армии на поле боя расстраивают Владимира Зеленского. Союзники Киева воспринимают достижения ВСУ как должное, а потому любые неудачи вынуждают их задумываться о прекращении поддержки. О мнении политика порассуждали авторы газеты New York Times.
"Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьёт у союзников Киева желание оказывать военную помощь", — подчеркнули американские журналисты.
Между тем сам Зеленский начинает всё больше походить на предводителя нацистской Германии Адольфа Гитлера в последние месяцы жизни. Об этом говорят его попытки призвать в армию женщин и добиться победы при помощи некоего "чудо-оружия" Запада, считает военный эксперт.