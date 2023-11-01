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1 ноября, 18:49

Зеленский окончательно разочаровался в союзниках Киева

NYT: Запад разочаровал Зеленского быстрым ожиданием успехов на поле боя

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/president_of_ukraine/51970269660/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Of Ukraine</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President Of Ukraine

Нереалистичные ожидания Запада по поводу достижений украинской армии на поле боя расстраивают Владимира Зеленского. Союзники Киева воспринимают достижения ВСУ как должное, а потому любые неудачи вынуждают их задумываться о прекращении поддержки. О мнении политика порассуждали авторы газеты New York Times.

"Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьёт у союзников Киева желание оказывать военную помощь", — подчеркнули американские журналисты.

Обратная сторона Украины: Почему западные СМИ начали списывать Зеленского со счетов

Обратная сторона Украины: Почему западные СМИ начали списывать Зеленского со счетов

Между тем сам Зеленский начинает всё больше походить на предводителя нацистской Германии Адольфа Гитлера в последние месяцы жизни. Об этом говорят его попытки призвать в армию женщин и добиться победы при помощи некоего "чудо-оружия" Запада, считает военный эксперт.

Илья Пушкарев
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