Зеленский окончательно разочаровался в союзниках Киева

Нереалистичные ожидания Запада по поводу достижений украинской армии на поле боя расстраивают Владимира Зеленского. Союзники Киева воспринимают достижения ВСУ как должное, а потому любые неудачи вынуждают их задумываться о прекращении поддержки. О мнении политика порассуждали авторы газеты New York Times.

"Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьёт у союзников Киева желание оказывать военную помощь", — подчеркнули американские журналисты.