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31 октября, 10:39

"Повторяет путь диктатора": Зеленского сравнили с Гитлером в последние месяцы его жизни

Эксперт Леонков: Зеленский идёт по пути Адольфа Гитлера в его последние месяцы

Поведение Владимира Зеленского в некоторых аспектах похоже на поведение Адольфа Гитлера. На это указал военный эксперт Алексей Леонков, отметив желание обоих политиков заполучить некое "чудо-оружие" и заявления о якобы скорой победе.

"Тут стоит вспомнить последние месяцы жизни Адольфа Гитлера. Зеленский, сам того не ведая, повторяет путь германского диктатора. Аналогия не один в один, но кое-что прослеживается: запрет выпуска за границу детей старше 14 лет, попытка призвать в армию женщин, надежда на какие-то западные "чудо-вооружения", иллюзорные обещания победы, которая якобы случится вот-вот", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

Леонков напомнил, что при всём при этом состояние гражданской инфраструктуры Украины на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Вероятнее всего, она даже не переживёт грядущую зиму, считает эксперт. А усугубляет ситуацию бушующий в мире экономический кризис, добавил Леонков.

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ТАСС / AP / Virginia Mayo

Максим Плетнёв
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