Блинкен призвал рассмотреть возможность "гуманитарных пауз" в Газе
В Белом доме призвали рассмотреть возможность введения "гуманитарных пауз" в секторе Газа, а также указали на важность отправки необходимой палестинцам гумпомощи, в том числе воды и медикаментов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится ещё более сложной задачей, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз", — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
При этом ранее США выступили против прекращения ударов по жилым кварталам сектора Газа. Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, остановка ударов сейчас невыгодна никому, кроме членов палестинской группировки. Перемирие между сторонами пошло бы на пользу лишь боевикам ХАМАС.
ТАСС / AP / Alex Brandon