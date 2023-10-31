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31 октября, 14:53

Блинкен призвал рассмотреть возможность "гуманитарных пауз" в Газе

В Белом доме призвали рассмотреть возможность введения "гуманитарных пауз" в секторе Газа, а также указали на важность отправки необходимой палестинцам гумпомощи, в том числе воды и медикаментов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится ещё более сложной задачей, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз", — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

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При этом ранее США выступили против прекращения ударов по жилым кварталам сектора Газа. Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, остановка ударов сейчас невыгодна никому, кроме членов палестинской группировки. Перемирие между сторонами пошло бы на пользу лишь боевикам ХАМАС.

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ТАСС / AP / Alex Brandon

Николь Вербер
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