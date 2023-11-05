Нетаньяху приказал бомбить Газу "до победы" даже вопреки протестам друзей

"Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдёт из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их, у нас нет выбора. Думаю, сегодня все это понимают", — заявил Нетаньяху перед военными на базе ВВС.