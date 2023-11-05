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5 ноября, 15:03

Нетаньяху приказал бомбить Газу "до победы" даже вопреки протестам друзей

Нетаньяху: ЦАХАЛ не прекратит действия в Газе, пока ХАМАС не отпустит заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для прекращения огня в секторе Газа палестинское движение ХАМАС должно отпустить всех заложников, иначе Тель-Авив пойдёт до победного.

"Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдёт из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их, у нас нет выбора. Думаю, сегодня все это понимают", — заявил Нетаньяху перед военными на базе ВВС.

"Тяжёлая война": Нетаньяху сделал важное заявление о ходе операции в секторе Газа

"Тяжёлая война": Нетаньяху сделал важное заявление о ходе операции в секторе Газа

Ранее в МИД РФ сообщили, что представители ХАМАС заявили о готовности отпустить восьмерых россиян, которые сейчас находятся у них в заложниках. По словам члена политбюро и главы отдела по внешним связям движения Мусы Абу Марзука, движение воспринимает РФ как ближайшего друга, поэтому внимательно относится к её гражданам, оказавшимся среди заложников. В числе пленных ХАМАСпропавший с израильского фестиваля уроженец Сестрорецка Андрей Козлов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Abir Sultan

Александра Мышляева
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