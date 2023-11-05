Нетаньяху приказал бомбить Газу "до победы" даже вопреки протестам друзей
Нетаньяху: ЦАХАЛ не прекратит действия в Газе, пока ХАМАС не отпустит заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для прекращения огня в секторе Газа палестинское движение ХАМАС должно отпустить всех заложников, иначе Тель-Авив пойдёт до победного.
"Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдёт из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их, у нас нет выбора. Думаю, сегодня все это понимают", — заявил Нетаньяху перед военными на базе ВВС.
Ранее в МИД РФ сообщили, что представители ХАМАС заявили о готовности отпустить восьмерых россиян, которые сейчас находятся у них в заложниках. По словам члена политбюро и главы отдела по внешним связям движения Мусы Абу Марзука, движение воспринимает РФ как ближайшего друга, поэтому внимательно относится к её гражданам, оказавшимся среди заложников. В числе пленных ХАМАС — пропавший с израильского фестиваля уроженец Сестрорецка Андрей Козлов.
ТАСС / AP / Abir Sultan