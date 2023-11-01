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1 ноября, 09:29

"Тяжёлая война": Нетаньяху сделал важное заявление о ходе операции в секторе Газа

Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет долгой и тяжёлой

Израиль ведёт в секторе Газа тяжёлую и долгую войну и будет сражаться до победы, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"У нас тяжёлая война. Это будет долгая война. У нас есть важные достижения, но есть и болезненные потери. Мы продолжим, пока не выполним задачу, мы продолжим до победы", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Политик отметил, что погибшие пали "в самой справедливой из войн — войне за наш дом".

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Напомним, вчера Тель-Авив объявил о расширении наземной операции в секторе Газа, после чего в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об ожесточённых боях с палестинским движением ХАМАС в глубине эксклава. Всего туда введено 20 тысяч солдат.

Обложка ©

Getty Images / Amir Levy

Матвей Константинов
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