"Тяжёлая война": Нетаньяху сделал важное заявление о ходе операции в секторе Газа
Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет долгой и тяжёлой
Израиль ведёт в секторе Газа тяжёлую и долгую войну и будет сражаться до победы, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"У нас тяжёлая война. Это будет долгая война. У нас есть важные достижения, но есть и болезненные потери. Мы продолжим, пока не выполним задачу, мы продолжим до победы", — написал он в социальной сети X (ранее Twitter).
Политик отметил, что погибшие пали "в самой справедливой из войн — войне за наш дом".
Напомним, вчера Тель-Авив объявил о расширении наземной операции в секторе Газа, после чего в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об ожесточённых боях с палестинским движением ХАМАС в глубине эксклава. Всего туда введено 20 тысяч солдат.
Getty Images / Amir Levy